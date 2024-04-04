Шестеркин отбил 17 из 20 бросков «Нью-Джерси», одержав 33-ю победу в сезоне

Игорь Шестеркин отразил 17 бросков из 20 в матче с «Нью-Джерси» (4:3). Вратарь «Рейнджерс» одержал 33-ю победу в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 51 игру с 91,1% сэйвов и коэффициентом надежности 2,65.