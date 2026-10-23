Как полесский мужик Манько гусей делил Полесье — край особливый, от остального мира отгороженный не столько заборами, сколько непроходимыми дрыгвами, черными озерцами, где вода цветет ржавым железом, и вековечными борами, где сосны стоят такие толстые, что вдвоем не обнимешь.