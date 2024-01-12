Зеленский пожаловался, что пенсионеры Украины умрут без финансирования Запада

Как заявил в ходе своего визита в Латвию украинский президент Владимир Зеленский, украинские пенсионеры умрут, если Запад остановит финансирование страны, поскольку без вливаний извне Киев просто не сможет выплачивать пенсии.
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