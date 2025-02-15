Ракетным ударом ликвидирован полковник ВСУ - начальник кафедры подготовки ССО Очередной высокопоставленный военный Вооружённых сил Украины (ВСУ) был ликвидирован в ходе российских ракетных ударов.
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Ракетным ударом ликвидирован полковник ВСУ - начальник кафедры подготовки ССО Очередной высокопоставленный военный Вооружённых сил Украины (ВСУ) был ликвидирован в ходе российских ракетных ударов.
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