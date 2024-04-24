Сколько ДТП произошло в Барнауле в снежное и морозное утро 24 апреля

Утром 24 апреля в Барнауле выпал снег и похолодало до -3 градусов по Цельсию В Барнауле произошло только два ДТП утром 24 апреля, когда выпал снег, а температура на улице опустилась до -3 градусов по Цельсию.
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