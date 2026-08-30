Причину крушения парома у побережья Кипра установят с помощью черных ящиков

Причину крушения парома на Кипре установят с помощью черных ящиков. Об этом заявил министр транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы, передает телеканал Ahaber.
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