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Мировое обозрение

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Одесса частично погрузилась во тьму после серии ударов

Одесса частично погрузилась во тьму после серии ударов

Одесса вновь стала целью массированной комбинированной атаки, которая привела к серьезным проблемам в жизнеобеспечении города.

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