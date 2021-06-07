УЕФА согласовал форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!» Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.