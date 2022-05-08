К чему чешется правая ладонь?

Если у вас вдруг сильно зачесалась правая рука, то не нужно злиться или раздражаться по этому поводу! Радуйтесь, потому что это говорит о хороших деньгах или встрече, которая приятно скрасит любое время суток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии