43% студентов начнут учебный год с освоения новых навыков — от языков до нейросетей

43% студентов планируют осваивать новые компетенции — иностранные языки, искусственный интеллект и профессиональный софт, сообщает пресс-служба VK.
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