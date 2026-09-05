iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Представлен очиститель воды Xiaomi с минерализацией — он превращает обычную воду в «бутилированную»

Представлен очиститель воды Xiaomi с минерализацией — он превращает обычную воду в «бутилированную»

Mijia Rich Mineral Water Purifier 2 получил обратный осмос, производительность 3,38 л/мин и систему автоматической очистки мембраны Xiaomi представила Mijia Rich Mineral Water Purifier 2 — систему очистки воды для установки под раковиной, которая сочетает обратный осмос и последующую минерализацию.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым