Зона СВО: сенатор Рогозин даст «батяне-комбату» право брать «сомнительных личностей» в разработку

Страна и люди
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Страна и люди

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Комментарии
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Александр Гребнев
Пора начать чистку в России а то много расплодилось всяких тварей хуже крыс тех хоть отравить можно а эти ждуны плодятся и гадят но все равно живут хотя для них родина запад кому они рады целовать грязные пятки нужно срочно вылавливать как бешеных собак
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