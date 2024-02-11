Зона СВО: сенатор Рогозин даст «батяне-комбату» право брать «сомнительных личностей» в разработку

Александр Гребнев

Пора начать чистку в России а то много расплодилось всяких тварей хуже крыс тех хоть отравить можно а эти ждуны плодятся и гадят но все равно живут хотя для них родина запад кому они рады целовать грязные пятки нужно срочно вылавливать как бешеных собак