Север и запад области засыпало снегом

С утра 13 февраля сложные метеоусловия наблюдаются в двух районах Свердловской области. Как сообщили в областном УГИБДД, на 44-м км автодороги Ивдель – граница ХМАО идет обильный снегопад, началась метель.
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