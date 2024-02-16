Reuters: Activision обвинили в незаконной монополии на киберспортивные турниры

Профессиональные геймеры подали в суд на гиганта игровой индустрии Activision Blizzard. Согласно иску, компания нелегально монополизировала рынок турниров по одной из своих флагманских франшиз — серии боевиков от первого лица Call of Duty, сообщает агентство Reuters.
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