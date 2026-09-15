ВСУ дважды сбросили боеприпасы на здание школы в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды сбросили боеприпасы с беспилотников на здание школы в Великих Копанях в Херсонской области.
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