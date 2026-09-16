Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

126 подписчиков

"Голос каждого имеет значение": главное из обращения Владимира Путина в преддверии парламентских выборов

"Голос каждого имеет значение": главное из обращения Владимира Путина в преддверии парламентских выборов

Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением по поводу предстоящих парламентских выборов в стране.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валентина Литвяк
Валентина Литвякизменено

Прислушалась к Президенту,пришла на выборы, дали два бюллетеня, в одом баллотирующиеся политические партии, в другом по одному кандидату от каждой партии. При этом все кандидаты по существу биографий- серые мыши. От ЕР какая то Голяшкина. Люди   неизвестные ни делами , ни личными убеждениями  Конкретно,  никакого выбора. Проголосовала за кандидата, имя которого хотя бы когда то было на слуху,но не за его партию  Это и есть то,за что призывал голосовать Президент ли это "другое".