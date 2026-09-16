"Голос каждого имеет значение": главное из обращения Владимира Путина в преддверии парламентских выборов

Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением по поводу предстоящих парламентских выборов в стране.
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Прислушалась к Президенту,пришла на выборы, дали два бюллетеня, в одом баллотирующиеся политические партии, в другом по одному кандидату от каждой партии. При этом все кандидаты по существу биографий- серые мыши. От ЕР какая то Голяшкина. Люди неизвестные ни делами , ни личными убеждениями Конкретно, никакого выбора. Проголосовала за кандидата, имя которого хотя бы когда то было на слуху,но не за его партию Это и есть то,за что призывал голосовать Президент ли это "другое".
Если так важен, то верните на голосование графу "Против всех". И увидите мнение народа.