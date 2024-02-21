Виралайф
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Виралайф

313 подписчиков

El Mundo: перебежчик Кузьминов непродолжительное время пробыл в районе, где нашли его тело

El Mundo: перебежчик Кузьминов непродолжительное время пробыл в районе, где нашли его тело

Летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и, как предполагается, в феврале 2024 года был найден мертвым в Испании, мог обладать своего рода тайным статусом политического беженца в королевстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх