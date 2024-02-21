El Mundo: перебежчик Кузьминов непродолжительное время пробыл в районе, где нашли его тело

Летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и, как предполагается, в феврале 2024 года был найден мертвым в Испании, мог обладать своего рода тайным статусом политического беженца в королевстве.
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