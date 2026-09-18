Ситуация вокруг ракет, пущенных по датскому вертолету командой нашего корвета "Сообразительный" становится "всё чудесатее и чудесатее".
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В1975 году мы в составе ОБК шли с визитом в ГДР. ФРГ-шные истребители старфайтеры начали имитировать атаки на крейсер Октябрьская революция, после нескольких заходов с носа и кормы , крейсер открыл реальный предупредительный огонь из малокалиберной зенитной артиллерии. Нескольких выстрелов было достаточно, чтобы немцев сдуло. Вот нормальная реакция великого государства и никакого шума на западе
Своими действиями командир корабля, а потом и министр обороны показали западу, что Россия с ними не будет церемониться и применит то оружие, которое посчитает нужным. И, потому запад так стал истерить по поводу ответа на свою провокацию...И, возникает вопрос к нашим СМИ, почему до нынешнего дня они умалчивали о подробностях и утаивали о награждении командира корабля
Хрущев отдавал приказ топить без вопросов голландские корабли из-за Филиппин незадолго до Карибов. Очень послушный был - слушал своих кураторов отлично. Мало известный нюанс.
Провокационное сближение вертолёта с нашим военным кораблём в нейтральных водах явно было рассчитано на какую-то ответную реакцию с целью "поднять шум" в СМИ.
Но как оценить "обстрел датского вертолета с борта российского ракетного корвета", если сигнальные ракеты были выстрелены "в сторону" и не могли вызвать повреждения?
Вот когда истребитель Су-30СМ ВКС России, вооружённый двумя противокорабельными ракетами, пролетел фактически над палубой корабля НАТО в сентябре 2021 года, показав их и этим дал понять что ракеты Х-31 могут быть применены...