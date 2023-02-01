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Леброн Джеймс обошел Марка Джексона и Стива Нэша и поднялся на 4-е место в истории НБА по количеству передач за карьеру

Леброн Джеймс обошел Марка Джексона и Стива Нэша и поднялся на 4-е место в истории НБА по количеству передач за карьеру

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча против «Нью-Йорка» во вторник обошел Марка Джексона и Стива Нэша по количеству передач за карьеру и поднялся на 4-е место в истории НБА по этому показателю.

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