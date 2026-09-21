Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 506 подписчиков

Модель искусственного интеллекта OpenAI решила математическую задачу тысячелетия за 88 часов. Григорий Перельман работал над подобной 7 лет

Модель искусственного интеллекта OpenAI решила математическую задачу тысячелетия за 88 часов. Григорий Перельман работал над подобной 7 лет

Модель искусственного интеллекта OpenAI решила математическую задачу тысячелетия за 88 часов. Григорий Перельман работал над подобной 7 лет 8 сентября 2026 года компания OpenAI объявила о том, что её внутренняя модель искусственного интеллекта смогла найти решение одной из семи «задач тысячелетия» - проблемы существования и гладкости решений уравнений Навье-Стокса.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым