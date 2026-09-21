Модель искусственного интеллекта OpenAI решила математическую задачу тысячелетия за 88 часов. Григорий Перельман работал над подобной 7 лет 8 сентября 2026 года компания OpenAI объявила о том, что её внутренняя модель искусственного интеллекта смогла найти решение одной из семи «задач тысячелетия» - проблемы существования и гладкости решений уравнений Навье-Стокса.
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