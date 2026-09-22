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Царьград

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Дмитрий Новиков: КПРФ сохранит позиции в Госдуме нового созыва

Дмитрий Новиков: КПРФ сохранит позиции в Госдуме нового созыва

Фракция КПРФ в Госдуме намерена сохранить руководящие позиции за своими депутатами. Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о планах сохранить "пакетное соглашение" и продолжать продвижение партийной программы, чтобы укрепить большинство в будущем.

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