В Свердловской области суд взыскал с садика 90 тысяч рублей за травму малыша

Компенсация морального вреда пострадавшему мальчику составит 40 тысячКомпенсацию морального вреда и штраф за травму четырёхгодовалого воспитанника придётся заплатить детскому саду из города Полевской Свердловской области.
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