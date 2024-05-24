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Царьград

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В Свердловской области суд взыскал с садика 90 тысяч рублей за травму малыша

В Свердловской области суд взыскал с садика 90 тысяч рублей за травму малыша

Компенсация морального вреда пострадавшему мальчику составит 40 тысячКомпенсацию морального вреда и штраф за травму четырёхгодовалого воспитанника придётся заплатить детскому саду из города Полевской Свердловской области.

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