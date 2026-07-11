Котяков: Нет необходимости делать 31 декабря официальным выходным

Минтруд пока не видит необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня, поскольку гибкое законодательство в России позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм, заявил глава ведомства Антон Котяков РИА Новости 11 июля.
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