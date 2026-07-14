В Новосибирске зарплаты незаменимым мигрантам повысят до 700 тысяч в месяц

В Новосибирске незаменимым иностранным специалистам будут платить от 700 тысяч рублей в месяц. О новых квотах по трудоустройству рассказала замначальника управления миграции МВД региона на пресс-конференции в ТАСС.
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