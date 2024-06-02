Отправляют на убой, но снаряды есть: военнослужащий элитной бригады ВСУ рассказал о ситуации под Харьковом Юлия СоколоваМощное продвижение недавно созданной группировки армии России — «Север» заставило командование ВСУ в срочном порядке перебрасывать резервы с других направлений.
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