Во Владивостоке дети пострадали в результате ДТП

На улице Руднева во Владивостоке произошло ДТП с участием несовершеннолетних. 38-летний мужчина на Toyota Prius не справился с управлением и совершил съезд с дороги, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.