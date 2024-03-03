Спектакль “Деревня” в ЦДК 🗓 17 февраля, 16:00 📍 Горького, 85 Жизнь деревни – открытая книга. В ней можно читать самые сокровенные человеческие истории.
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Спектакль “Деревня” в ЦДК 🗓 17 февраля, 16:00 📍 Горького, 85 Жизнь деревни – открытая книга. В ней можно читать самые сокровенные человеческие истории.