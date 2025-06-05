В Чечне объяснили, как блогер оказался в багажнике «Мерседеса». «Сильно не пытали»

МВД: шестерых участников похищения блогера на Ярославском вокзале задержали В Чечне заявили, что мужчины, которые «не похитили, а задержали» бизнесмена и блогера Арега Щепихина, затолкав его в багажник, по сути, спасли ему жизнь.