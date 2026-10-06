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Регионы России

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Аршавин уверен, что Золотой мяч 2026 года должен достаться Месси

Аршавин уверен, что Золотой мяч 2026 года должен достаться Месси

По словам Аршавина, в нынешнем наградном сезоне в мировом футболе отсутствует ярко выраженный и безоговорочный фаворит.

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