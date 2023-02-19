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“Беспокоит”: Пригожин на встрече с Басуриным обсудил ротации в российской армии

Бизнесмен Евгений Пригожин провел встречу с Эдуардом Басуриным, заместителем командующего ополчением Донецкой народной республики.

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