В России призвали отменить норматив о времени приема у врача

С этой идеей выступил академик РАН Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил РИА Новости о необходимости отмены жесткого временного регламента на прием пациентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии