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В России призвали отменить норматив о времени приема у врача

В России призвали отменить норматив о времени приема у врача

С этой идеей выступил академик РАН Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил РИА Новости о необходимости отмены жесткого временного регламента на прием пациентов.

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