КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 253K прочитали Подозреваемых по делу становится всё больше. Суд едва успевает штамповать постановления об арестах пособников террористов, в числе которых таксист, водитель автобуса, специалист по чаям.
"Везут в СИЗО целыми кланами": Новых фигурантов дела в "Крокусе" не менее 25 человек
Комментарии
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Сергей Федотов
Один вопрос остаётся не выясненным. Зачем кишлачникам российские рубли, если они собирались бежать на Украину?
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6 час.
Владимир Козлов
Как то странно ничего не сказано про хозяев "Крокуса" Агаларовых, которые вместо люксовых материалов при постройке здания использовали дешевку. Или решили эту тему замять? Там каким-то боком "Газпром" фигурирует.
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5 час.
Михаил Поспелов
С Украины убегут в Таджикистан, там обменяют на свои деньги, а в таджикских деньгах это ох как много.
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4 час.
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