"Везут в СИЗО целыми кланами": Новых фигурантов дела в "Крокусе" не менее 25 человек

Сергей Федотов Один вопрос остаётся не выясненным. Зачем кишлачникам российские рубли, если они собирались бежать на Украину?

Владимир Козлов Как то странно ничего не сказано про хозяев "Крокуса" Агаларовых, которые вместо люксовых материалов при постройке здания использовали дешевку. Или решили эту тему замять? Там каким-то боком "Газпром" фигурирует.