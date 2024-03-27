"Везут в СИЗО целыми кланами": Новых фигурантов дела в "Крокусе" не менее 25 человек

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Комментарии
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Сергей Федотов
Один вопрос остаётся не выясненным. Зачем кишлачникам российские рубли, если они собирались бежать на Украину?
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6 час.
Владимир Козлов
Как то странно ничего не сказано про хозяев &quot;Крокуса&quot; Агаларовых, которые вместо люксовых материалов при постройке здания использовали дешевку. Или решили эту тему замять? Там каким-то боком &quot;Газпром&quot; фигурирует.
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5 час.
Михаил Поспелов
С Украины убегут в Таджикистан, там обменяют на свои деньги, а в таджикских деньгах это ох как много.
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4 час.

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