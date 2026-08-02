Gold Price Forecast | Oil | Dollar | Silver | Natural Gas. Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG2! ArcadiaTrading 0:00 - Weekly Commodities Market Introduction 0:29 - Natural Gas ( NATGAS ): Bear Flag Continuation & Daily RSI Oversold NG1! 1:19 - Natural Gas Trade Strategy: Waiting for Multi-Timeframe RSI Alignment 2:41 - Natural Gas Key Resistance Levels & Inverse Head & Shoulders Setup 3:33 - Multi-Timeframe Macro Downtrend Breakdown 3:57 - Crude Oil ( WTIC ): Geopolitical Noise & Tightening Range Dynamics CL1! 4:46 - US Dollar Index ( DXY ): Failed Breakout & Fed Rate Expectations 5:54 - Gold ( XAUUSD ): DXY Correlation & Multi-Touch Rising Wedge GC1! 7:12 - Silver ( XAGUSD ): High-Beta Catch-Up Setup SI1! 7:33 - Bull vs.
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