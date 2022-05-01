Рассказываем, что это за загадочная банкнота, почему на неё охотятся коллекционеры и какие мифы с ней связаны.
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