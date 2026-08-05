Расчёт БПЛА «Севера» обнаружил и уничтожил склад ВСУ в Сумской области

Командир расчёта БПЛА 10-го самоходного артиллерийского полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Факел рассказал, как российские военные поразили клад боеприпасов ВСУ в Сумской области.
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