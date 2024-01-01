Театр абсурда
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Театр абсурда

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Никчемность антироссийской политэмиграции

Никчемность антироссийской политэмиграции

В Литве готовы вешать на Россию всех собак даже по самому вздорному поводу. Джордж Оруэлл: "В конце концов партия объявит, что дважды два – пять, и придется в это верить.

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