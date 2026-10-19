Сильный дождь 18 октября снова привёл к масштабным подтоплениям в Одессе. Горожане делятся кадрами, где потоки воды накрывают улицы, а машины с трудом пробиваются сквозь заторы - для многих это тревожное эхо прошлогоднего смертельного потопа.