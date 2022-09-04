ФРГ предрекли массовые протесты против властей по чешскому образцу

Митинг против правительства в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Российской Федерацией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить оппозицию в Германии.
Митинг против правительства в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Российской Федерацией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить оппозицию в Германии.
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