Наш потерянный мир

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ФРГ предрекли массовые протесты против властей по чешскому образцу

ФРГ предрекли массовые протесты против властей по чешскому образцу

Митинг против правительства в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Российской Федерацией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить оппозицию в Германии.

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