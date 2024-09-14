Сенатор Риш прав, негодяям не место в политике Грузии – премьер

© Courtesy of Irakli Kobakhidze539 прочтений Вчера Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе согласился с тем, что негодяям не место в грузинской политике, но, в отличие от сенатора США Джима Риша, назвал таковыми оппозиционеров.