Сенатор Риш прав, негодяям не место в политике Грузии – премьер

© Courtesy of Irakli Kobakhidze539 прочтений Вчера Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе согласился с тем, что негодяям не место в грузинской политике, но, в отличие от сенатора США Джима Риша, назвал таковыми оппозиционеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии