В МВД рассказали о новой мошеннической схеме

В новой схеме мошенники представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки «Госуслуг». Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба управления МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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