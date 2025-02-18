Дипломатический фронт! Москва обрисовала условия мира: почему Запад «недоговороспособен»?

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сделал несколько заявлений на заседании Совета Безопасности: ▪️ По его словам, условия завершения конфликта для Киева будут значительно сложнее, чем те, что предусматривались минскими соглашениями.
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