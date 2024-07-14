Алсу показала счастливые моменты без мужа

Поклонники считают, что певица была рада избавиться от Абрамова. Алсу Социальные сетиВ конце мая Алсу подала на развод с мужем Яном Абрамовым, с которым прожила в браке почти 20 лет и родила ему троих детей.
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