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Майор Гром, «Кураж бомбей» и автограф-сессии со звездами: гид по «ГикКону» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 29 августа пройдет самый масштабный open-air фестиваль гик-культуры «ГикКон». Программа обещает быть не только бесплатной, но и обширной — лекции, косплей-шоу, встречи с мастерами дубляжа Владом Токаревым и Денисом Колесниковым, актерами Тихоном Жизневским и Чингизом Гараевым, автограф-сессии.

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