Страдания русских в украинском плену: В ООН опубликовали подробности зверских пыток

Обстановка в Курской области: В бой пошла "натовская" бригада. Расправы над русскими снимают на видео В Курскую область отправили "натовскую" бригаду - и она тут же понесла потери.
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