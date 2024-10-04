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Страдания русских в украинском плену: В ООН опубликовали подробности зверских пыток

Страдания русских в украинском плену: В ООН опубликовали подробности зверских пыток

Обстановка в Курской области: В бой пошла "натовская" бригада. Расправы над русскими снимают на видео В Курскую область отправили "натовскую" бригаду - и она тут же понесла потери.

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Комментарии
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ВЛ
Владимир Лозовенко
А мы их кормим,лечим.Они все нелюди.И только смерть их исправит.
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20 час.

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