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Аргументы и Факты

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Стало известно, когда боль в копчике требует срочного обращения к врачу

Стало известно, когда боль в копчике требует срочного обращения к врачу

Врач-травматолог Антонина Завадская в беседе с «Лентой.ру» предупредила, что боль в копчике может быть не безобидной и требовать внимания специалиста.

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