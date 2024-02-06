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Как понять, что у вашего собеседника низкий интеллект

Как понять, что у вашего собеседника низкий интеллект

Достаточно прислушаться к тому, как он разговаривает. фото: кадр из фильма «Криминальное чтиво», 1994«Помолчи — за умного сойдешь» — эту фразу приписывают в разных интерпретациях многим великим: от царя Соломона до Эрнеста Хемингуэя.

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