Как понять, что у вашего собеседника низкий интеллект

Достаточно прислушаться к тому, как он разговаривает. фото: кадр из фильма «Криминальное чтиво», 1994«Помолчи — за умного сойдешь» — эту фразу приписывают в разных интерпретациях многим великим: от царя Соломона до Эрнеста Хемингуэя.
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