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Еще €10 к «налогу Temu»: Текстильщики требуют нового сбора на импорт из-за пределов ЕС

Еще €10 к «налогу Temu»: Текстильщики требуют нового сбора на импорт из-за пределов ЕС

Европейская текстильная и швейная промышленность предлагает Евросоюзу ввести отдельный сбор за обработку небольших посылок из стран, не входящих в ЕС.

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