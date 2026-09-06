📹⚡️Расчёт «Беркут» 238-й гвардейской артиллерийской бригады после проведения разведки нанёс удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по 155-мм самоходной артиллерийской установке M109 Paladin ВСУ в районе населённого пункта Дружковка.
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