Год под знаком Белоусова Год БелоусоваДля непосвящённого в специфику военного строительства назначение Андрея Рэмовича Белоусова на место министра обороны Российской Федерации выглядит неожиданностью.
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Год под знаком Белоусова Год БелоусоваДля непосвящённого в специфику военного строительства назначение Андрея Рэмовича Белоусова на место министра обороны Российской Федерации выглядит неожиданностью.
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