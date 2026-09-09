Евросоюз должен нанести ракетные удары по России. С таким призывом выступила депутат парламента Нидерландов Ханнеке ван дер Верф.
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Дебилы
В Думе уже заявили о необходимости нанесения ракетных ударов парламенту Нидерландов?